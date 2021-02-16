В оккупированном Луганске произошел мощный взрыв на на газораспределительном узле. По предварительным данным, ремонт газопровода продлится до 10:00. Об этом сообщает пресс-служба "Луганскгаза" в своем Telegram-канале.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

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"Продолжаются ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий взрыва на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская в столичном районе Малая Вергунка", - говорится в сообщении.

Был демонтирован аварийный участок газопровода длиной 1,5 метра. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 95 абонентов села Веселенькое.

Ранее сообщалось, что 15 января на временно оккупированной территории Луганской области возле Глафировки взорвался газопровод высокого давления. О жертвах или пострадавших не сообщается.

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