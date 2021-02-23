Жінка, яка вихідними постраждала від вибуху гранати на Львівщині, опритомніла

Жінка, яка вихідними постраждала від вибуху гранати на Львівщині, опритомніла. У неї тяжке осколкове поранення легень. Нагадаю, інцидент стався в Дрогобичі, загинуло двоє чоловіків.

Звідки в них узявся боєприпас - наразі з'ясовує слідство. А в МВС звітують: лише за минулий рік в українців вилучили понад 4 тисячі ручних гранат і майже 3 сотні гранатометів. Звідки все це береться - з'ясовувала Христина Гашенко.

Дрогобич. Біля будинку жінка та двоє чоловіків. Один із них з кишені виймає ручну гранату. Вибух. Вижити вдалося лише жінці. Зараз вона із множинними осколками в лікарні.

Петро Возняк, завідувач анестезіологічного відділу Дрогобицької міської лікарні:

Все тіло: і кінцівки, і обличчя, і тулуб - все в осколкових пошкодженнях. Найбільш ушкодженим на даний час є грудна клітка, внаслідок чого довелося накладати плевральні дренажі справа.

А це вже Одеса. Сьогодні посеред дня 38-річний іноземець гуляв у міському сквері з бойовою гранатою в руках. З нею його і затримали правоохоронці.

Віталій Колевич, старший інспектор відділу комунікації ГУНП в Одеській області:

Вилучене є корпусом та модернізоване запалом ручної гранати. Все вилучене у встановленому порядку скеровано на експертизу з метою зберігання незаконних предметів поліцейські в ході досудового розслідування.

І таких випадків стає все більше. Зокрема на Закарпатті. На подвір'ях приватних будинків вибухають гранати. Більшість зброї потрапляє з фронту, - вважають експерти.

Георгій Учайкін, голова "Української асоціації власників зброї":

У нас почесне місце в Європі - так точно, я вже можу сміливо сказати. Тобто ми на першому місці і цілком зрозуміло. Чому? У нас війна, у нас великий складський запас зброї з часів радянського союзу, не облікований, тут історія дуже довга.

Лише за минулий рік правоохоронці вилучили майже 4 з половиною тисячі ручних гранат та майже три сотні гранатометів. 50 разів на гарячому працівники прокуратури Донецької області ловили як цивільних громадян, так і військових. Непоодинокі випадки, коли намагалися з фронту вивезти гранати, набої чи навіть вибухівку.

Сергій Заєць, заступник керівника Донецької обласної прокуратури:

У одязі, і в сумках, і в ящиках на відділеннях пошти. Також виявляються факти, тому усіма доступними засобами переміщення в залежності від кількості і об'єму зброї вибухівки, - це все переноситься, перевозиться.

Та й волонтери кажуть: купити на "чорному ринку" зброю - не важко.

Микола Савельєв, волонтер:

Я чув різні ціни. Я чув, що гранату продає хтось за 50 доларів, хтось за 70. Пістолет дорожче. Пістолет, який викрадений, - дешевше. Всі розуміють, що за ним тягнеться кримінал. Там були якось ціни - за пістолет брали 50-200 доларів.

Натомість в офіційних магазинах бойовий пістолет не купити. Для самозахисту пропонують...

Травматичні пістолети - в основному, це є український виробник і помпова зброя.

Та й коштує такий не дешево - від 9 до 30 тисяч гривень.

Захар Служалий, представник магазину зброї:

Це не просто було так взяти зброю в руки, а що з нею далі робити - треба вміти, знати.

Тим часом аналітики підраховують: в Україні правоохоронцями вилучено лише 10 відсотків нелегальної зброї.

Георгій Учайкін, голова "Української асоціації власників зброї"

Це краплина в морі, це в кращому випадку 10% вилучається. І треба розуміти, скажімо, на досвіді європейських країн, які уже пережили такі речі - це Балканські країни і війни в Югославії, - вихід був тільки один: купувати у населення і вибухівку, і гранати, і гранатомета - інших варіантів не існує.

Чиїм досвідом скористається Україна - поки вирішують. Експерти ж говорять: ухвалювати рішення треба швидше. Ціна зволікання - людські життя.