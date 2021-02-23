США запровадили нові санкції проти російського корабля [ Редактировать ]
США запровадили нові санкції проти російського корабля, залученого до спорудження газогону "Північний потік-2". Йдеться про трубо-прокладач "Фортуна". Це вже не перші американські обмеження щодо нього новий пакет зачепить і російську компанію "КВТ-РУС", у власності якої перебуває судно.
Нагадаю, "Північний потік-2" є російсько-німецьким проєктом для постачання палива через Балтійське море. Будівництво завершене на понад 90 відсотків. У США вважають: газогін може збільшити економічний і політичний вплив Росії на країни Європи.
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