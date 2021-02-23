19 февраля 2021 года Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он касается административной практики Москвы по устранению оппонентов.

Об этом сообщил замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина в Facebook.

"Это девятое заявление, поданное Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрировано под номером 10691/21", - отметил Лищина.

Заявление касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее сообщалось, что Украина просит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России. Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН. Также в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.