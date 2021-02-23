Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ [ Редактировать ]
19 февраля 2021 года Украина подала новый иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он касается административной практики Москвы по устранению оппонентов.
Об этом сообщил замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина в Facebook.
"Это девятое заявление, поданное Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрировано под номером 10691/21", - отметил Лищина.
Заявление касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.
Ранее сообщалось, что Украина просит ЕС ввести новые "крымские" санкции против России. Вопрос репрессий в Крыму поднимут на заседании сессии Генассамблеи ООН. Также в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России.
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