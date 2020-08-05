Министерство юстиции России получило уведомление от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об иске Нидерландов к России в связи с авиакатастрофой на Донбассе в 29014 году малайзийского Boeing рейса MH17.

"Минюстом России получено официальное уведомление ЕСПЧ от 15 июля о подаче Нидерландами межгосударственной жалобы против России в связи с катастрофой рейса МН17. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены", - сообщили в пресс-службе российского Минюста.

20 июля ЕСПЧ сообщил, что официально уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало против нее иск в связи с крушением малайзийского Boeing. Иск зарегистрирован под номером 28525/20.

Boeing 777 Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту было 298 человек, все они погибли. Слушания в суде Нидерландов возобновились в июне. 3 июля суд не поддержал позицию прокуратуры, которая отказалась расследовать альтернативные версии крушения самолета.

Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Слушания в суде Нидерландов возобновились в июне 2020 года. Нидерландские прокуроры заявили, что МН17 не находился в зоне поражения украинской ЗРК "Бук", поэтому украинские военные не могут быть причастны к трагедии. Вместе с тем 3 июля суд выступил за расследование альтернативных версий по делу MH17.

Евросоюз выступил с заявлением, что Россия "примет ответственность" и будет помогать расследованию. Москва категорически отрицает причастность к трагедии, предлагая различные версии, которые не выдерживают проверки.

Ранее сообщалось, что журналисты установили личность ключевого фигуранта "дела MH17".