City Express в Киеве: куда и как будут ездить новые электрички [ Редактировать ]
В Киеве планируется запуск электричек на Бучу, Вышгород, Боярку и Бровары. Сделают это в рамках проекта City Express. Таким образом, железная дорога будет интегрирована с городской транспортной системой. Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Так, в Киеве первым шагом будет внедрение челночных электричек.
Уже в этом году запустят челночные маршруты "Буча - Святошино", "Боярка - Киев". Будет открыт новый участок от станции метро "Почайна" до Вышгорода, а также планируется запуск пригородного сообщения с Броварами.
Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которых мы перевозим в день, практически в два раза.
Напомним, что министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о том, что в Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.
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