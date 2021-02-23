Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил о том, что руководство Закарпатской и Черновицкой областей должно изучить эпидемическую ситуацию и возможность ужесточения карантина в отдельных районах. Об этом он сообщил в Telegram по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также должна быть рассмотрена возможность развернуть дополнительные койки в больницах.

В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:

проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;

рассмотреть возможность дополнительного развертывания койко-мест в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Напомним, адаптивный карантин в Украине вступит в силу уже в среду, 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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