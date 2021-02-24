Війна на Донбасі: бойовики поранили українського військового [ Редактировать ]
Тиші на Донбасі немає. Вночі противник обстріляв позиції Об'єднаних сил біля Пісків. Поранений український військовий. А вдень російські окупанти накривали вогнем околиці Зайцевого з мінометів і гранатометів: один армієць загинув, ще один - зазнав осколкових ушкоджень.
За минулу добу бойовики сім разів порушили режим тиші. Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. Про черговий зрив домовленостей штаб ООС повідомив ОБСЄ.
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