В Украине созданы все предпосылки для роста объемов строительства с использованием стальных каркасов, отметил в комментарии Uaprom.info генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

"На сегодня есть все предпосылки для активного развития строительства в стальном каркасе, с использованием металлоконструкций. Уже подготовлена законодательная база, уже есть хорошие кейсы строительства из металлоконструкций. Про сталь как конструкционный инструмент узнают все больше и больше игроков рынка. И понимают преимущества использования металла", - отметил Тонев, по мнениюю которого сложились оптимальные условия для того, чтобы переломить "бетонный стереотип, который объективно до сих пор существует".

Он также считает сегмент стального строительства одним из самых перспективных для роста потребления металла на внутреннем рынке Украины, поскольку доля использования стальных каркасов в строительстве в Украине довольно низкая.

"Если взять страны ЕС или США, то там доля стального строительства достигает 70% и выше", - говорит Тонев.

По его словам, в Украине использование металлоконструкций будет расти в первую очередь в сегменте коммерческой недвижимости и промышленности.

"Пока еще рано говорить о жилом строительстве, я говорю про коммерческую недвижимость, логистические центры, паркинги. Ну и промышленный сектор, который исторически строился в металле", - резюмировал Тонев.

Напомним, в Мариуполе приступили к строительству первого жилого многоквартирного дома из металлоконструкций. Сталь для него произведут на Мариупольском металлургическом комбинате и Азовстали. Проект входит в городскую программу "БольшеЧемСталь" и реализуется в сотрудничестве Группы Метинвест с горсоветом Мариуполя.