В Германии продлили локдаун [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились о продлении локдауна в стране до 7 марта. Основные ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения COVID, остаются в силе, однако есть и определенные послабления, сообщает DW.
Так, сохраняется ограничение частных контактов, а также обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. От необязательных частных поездок и визитов рекомендуют воздержаться.
Во время совещания решили, что правительства федеральных земель будут самостоятельно принимать решение о возобновлении обучения в школах и работы детских садов. Отдельные земли заявили о намерении постепенного восстановления обучения в школах еще в феврале.
Среди запланированных послаблений - разрешение парикмахерским возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использовании медицинских масок.
Дальнейшие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тыс. населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу учреждений розничной торговли, музеев и тому подобное.
Следующее совещание относительно дальнейших шагов запланировано на 3 марта. По словам Меркель, к ослаблению ограничений власть подходить осторожно, ведь необходимо сделать все возможное, чтобы избежать серьезных колебаний уровня заражений в стране. Канцлер отметила существенное снижение количества новых случаев заражения COVID-19 в стране после введения ограничений.
Ранее мы писали о том, что Германию охватила третья волна COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Працюватимуть лише супермаркети та пекарні. А навчальні заклади повернуться до дистанційного навчання
Традиційний Венеційський карнавал через пандемію цьогоріч проведуть без туристів
Щоб зупинити поширення мутованих варіацій коронавірусу, в Німеччині на карантин закривають цілі клініки та підприємства. А уряд обговорює, чи не варто на певний час взагалі припинити авіасполучення
У спортзал - попри повний локдаун. У Німеччині деякі фітнес-центри продовжують працювати незважаючи на карантин
Правительство Германии приняло решение продлить карантин на всей территории страны