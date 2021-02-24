В Киеве кипятком затопило подземный переход (видео) [ Редактировать ]
В среду, 24 февраля, в Киеве, на проспекте Победы, 40, затопило подземный переход. Об этом сообщает на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Судя по всему, его залило кипятком, так как на месте ЧП можно было увидеть много пара.
Какое-то непонятное парообразование в подземном переходе на проспекте Победы, 40. Говорят, что затопило.
Судя по ролику, вход в переход ограничили красной ленточкой. Пешеходы в то время не могли перейти дорогу.
В комментариях к посту в соцсети украинцы высказали свои эмоции по поводу инцидента.
"Просто открылся первый киевский проход в ад. Пока что устанавливают турникеты", "Гарячу воду прорвало. Що там непонятного?", - пишут пользователи сети под постом.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Новой Каховке горел жилой пятиэтажный дом.
Ранее мы писали, что ГСЧС Украины предупредили о наводнениях в некоторых регионах Украины.
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