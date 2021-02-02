Зоомагазин затопило кипятком: в Харькове погибли животные [ Редактировать ]
В Харькове, на улице Амосова, 17 произошел несчастный случай. В зоомагазине прорвало трубопровод и затопило кипятком здание, погибли животные. Об этом со ссылкой на работницу магазина сообщает "Харьков Life".
По словам женщины, сотрудники зоомагазина сами в резиновых сапогах ходили по горячей воде и спасали животных, но смогли помочь не всем. Также был поврежден весь товар и мебель.
При этом работники обращались в ГСЧС и к коммунальщикам, но никто так и не приехал. Тогда они позвонили в частную фирму, которая откачала воду из подвального помещения.
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