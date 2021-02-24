COVID-19 в Україні: найбільше інфікувались на Вінниччині [ Редактировать ]
COVID-19 не відступає. За минулу добу в Україні - 5 850 нових інфікувань. Ушпиталили понад три тисячі хворих. 152 людини - померли.
Найбільше заражень зафіксовано на Вінниччині, Прикарпатті й Закарпатті. З початку спалаху пандемії, на коронавірус перехворіли мільйон 317 тисяч українців.
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