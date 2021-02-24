Щеплення - як перепустка. Для ізраїльтян почали відкривати спортзали, театри та інші заклади

Щеплення - як перепустка. Для ізраїльтян почали відкривати спортзали, театри та інші заклади. На черзі - скасування решти обмежень. Та є одне "але".

Усе це стосується лише власників так званого зеленого паспорта. Документ можна отримати тільки після вакцинації. Хто не зробив ін'єкцію і далі сидітиме на карантині.

Вакцинація в Ізраїлі відбувається неймовірними темпами. Повністю, тобто двома дозами, щеплений уже кожен третій дорослий. Медики впевнені: імунізація працює! У вакцинованих групах майже немає хворих. А відтак ізраїльтянам почали роздавати "зелені паспорти".

Ось так виглядає пропуск в пост-ковідний світ або "зелений паспорт". Номер посвідчення особи, дата закінчення терміну дії - середина серпня 2021 року і QR-код, щоб перевіряти документ сканером. Головна перевага - з таким документом не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію навіть при прямому контакті з зараженим.

Це вперше за пів року Борис прийшов у спортзал. Досі клуб був переважно закритий, але зараз - працює на повну. Вхід лише по "зеленому паспорту", або по "посвідченню щепленого". Це фактично те саме.

Борис Воловик, вакцинований ізраїльтянин:

Записался на прививку, сходил в поликлинику. Сразу назначили две очереди, на первую и вторую, с разницей в три недели. Потом еще надо было подождать еще около семи дней, и на сайте моей поликлиники появилась возможность скачать документ, который открывает мне некоторые двери, закрытые для тех, кто прививаться не хочет.

"Зелений паспорт" відчиняє двері і спортзалів, театрів, і готелів. Уряд прагне розширити цей список, але є умова - в закладах мають бути встановлені сканери для перевірки. Ізраїльські медіа активно крутять соціальну рекламу, в якій пояснюють переваги вакцинації. Щоправда, вже виникли певні проблеми з оформленням зеленого паспорта. Бо охочих - забагато. Документ можна замовити онлайн або телефоном. Але зараз сайти і телефонні лінії перевантажені.

Нахман Еш, голова національного штабу Ізраїлю з боротьби з коронавірусом:

Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити пропускну здатність системи і дозволити всім щепленим отримати документ.

Виникла й інша проблема - а що робити з тими, у кого паспорта немає? І це не лише ті, хто принципово відмовляються від уколу, а й діти, та люди з протипоказаннями. Бо тепер їхні права - обмежені! Це питання зараз вивчають юристи.