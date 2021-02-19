Президент США Джо Байден обвинил Россию в намерении подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Такое заявление он сделал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит по видеосвязи. Трансляция выступления американского лидера велась на YouTube-канале Белого дома.

Путин намерен ослабить европейский проект и альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое сообщество, потому что Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и единым трансатлантическим союзом... Я знаю, что последние несколько лет проверяли наши трансатлантические отношения на прочность. Но США намерены вновь вести диалог с Европой.

Президент США напомнил, что отменил решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии. И призвал европейских партнеров США быть едиными как в Евросоюзе, так и внутри НАТО. Партнерство США и Европы Байден назвал "краеугольным камнем всего, что мы намерены достичь в 21 веке".

США полностью привержены альянсу НАТО, и я приветствую желание Европы больше вкрадываться в военные возможности, которые позволяют нам обеспечивать объединенную оборону... Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США.

По словам Байдена, "Кремль нападает на наши демократии" и прибегает к коррупции для подрыва доверия к власти.

Российские лидеры хотят, чтобы наши люди думали, что наша система более коррумпирована, чем их, или такая же.

Помимо России, Джо Байден отдельно отметил Китай как одного из политических конкурентов США и Европы.

Напомним, что Россия и США на 5 лет продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).