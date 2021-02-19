Байден пообещал защищать суверенитет и территориальную целостность Украины [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден обвинил Россию в намерении подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Такое заявление он сделал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит по видеосвязи. Трансляция выступления американского лидера велась на YouTube-канале Белого дома.
Путин намерен ослабить европейский проект и альянс НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое сообщество, потому что Кремлю гораздо легче угрожать отдельным странам, чем вести переговоры с сильным и единым трансатлантическим союзом... Я знаю, что последние несколько лет проверяли наши трансатлантические отношения на прочность. Но США намерены вновь вести диалог с Европой.
Президент США напомнил, что отменил решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии. И призвал европейских партнеров США быть едиными как в Евросоюзе, так и внутри НАТО. Партнерство США и Европы Байден назвал "краеугольным камнем всего, что мы намерены достичь в 21 веке".
США полностью привержены альянсу НАТО, и я приветствую желание Европы больше вкрадываться в военные возможности, которые позволяют нам обеспечивать объединенную оборону... Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США.
По словам Байдена, "Кремль нападает на наши демократии" и прибегает к коррупции для подрыва доверия к власти.
Российские лидеры хотят, чтобы наши люди думали, что наша система более коррумпирована, чем их, или такая же.
Помимо России, Джо Байден отдельно отметил Китай как одного из политических конкурентов США и Европы.
Напомним, что Россия и США на 5 лет продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).
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