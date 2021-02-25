Режим надзвичайної ситуації у США продовжили на невизначений термін. Відповідне розпорядження підписав президент Джо Байден. Надзвичайний режим у зв'язку з епідемію COVID-19 запровадили ще торік у березні.

Відтоді коронавірус забрав життя понад пів мільйона американців. Сполучені Штати посідають перше місце за кількістю інфікованих майже 29 мільйонів.