Можливість запровадження коронавірусних сертифікатів вивчають і у Великій Британії. Хоча раніше уряд цю ідею відкидав. Світлана Чернецька дізналася, як може виглядати цей документ, яку інформацію міститиме і які є контраргументи.

Наразі це єдиний папірець, який свідчить про щеплення від коронавірусу. Документом його назвати складно. Тут лише записують виробника вакцини та дату імунізації. А в уряді вивчають можливість введення офіційного паспорту вакцинації. І хоча це лише ідея, науковці вже взялися розробляти його прототип.

Ендрю Бад, засновник та директор компанії біометричної автентифікації:

Завдання моєї команди - розробити сертифікат, який матиме лише два поля даних. Перше - чи вакцинована ця людина, і друге - її зовнішній вигляд. Не потрібно ані імені, ані адреси, ані віку. Я розумію, що це непросте етичне та політичне питання, наша місія - втілити цей задум у життя.

Насправді ідею таких паспортів у британському уряді вже неодноразово відкидали. Мовляв, це надто делікатне питання.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми не можемо дискримінувати людей, які мають причини не вакцинуватися, адже це можуть бути медичні протипоказання. А деякі люди можуть просто відмовитися від щеплення, хоча я вважаю, що це помилка. Імунізуватися повинен кожен. Нам потрібно належно дослідити питання паспортів вакцинації.

З іншого боку, британцям навряд чи вдасться уникнути запровадження сертифікатів щеплень. Адже не виключено, що їх вимагатимуть при посадці на літак чи на кордоні інших країн. Зокрема, Греція вже веде перемови з урядом Британії щодо паспортів вакцинації для подорожувальників. А круїзна компанія Сага-Круз теж не пускатиме на борт відпочивальників без посвідчення про дві дози щеплень.

Надгім Загаві, заступник міністра охорони здоров'я Великої Британії з питань вакцинації:

Навіть зараз подорожувальникам необхідно мати сертифікат вакцинації для відвідин певних країн, зокрема, щодо щеплення проти жовтої лихоманки. Це правильно, що такий документ потрібен буде і для Ковіду. Ми працюємо над тим, щоб кожен британець зміг отримати сертифікат своїх щеплень перед вильотом до інших країн.

Наразі невідомо, коли уряд ухвалить рішення щодо паспортів вакцинації. Якщо це все ж таки станеться, то щеплення проти коронавірусу дасть змогу людям вільно відвідувати театри, ресторани та концерти.

Уже майже 18 мільйонів британців отримали першу дозу вакцини. А до кінця червня планують імунізувати все доросле населення країни.