В четверг, 25 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения великой украинской поэтессы, писательницы и переводчицы - Леси Украинки (Косач). "Подробности" расскажут об интересных и малоизвестных фактах из биографии одной из самых ярких фигур украинской литературы.

Леся Украинка ввела в украинский язык такие слова, как "напровесні" и "промінь". А Елена Петровна, мать Леси, дала жизнь слову "мистецтво".

Первые отношения с мужем у Леси Украинки произошли, когда ей было 15 лет. С Максимом Славинским, который уже был совершеннолетним, они вместе переводили Гейне. Однако позже Максима арестовали за рубежом и замучали до смерти в тюрьме чекисты.

В 26 лет она познакомилась с другом по несчастью - Сергеем Мержинским, который давно боролся с затяжными туберкулезом. Ее боли в костях и почках и его тяжелое состояние объединили молодых людей в общем горе. Сергей умер у девушки на руках, после чего она до самой смерти не снимала траурной одежды. Однако, Мержинский не любил ее. В свой последний день в сознании он попросил Лесю записать прощальное письмо к другой женщине, что на самом деле была в его сердце всю жизнь.

В 10-летнем возрасте после операции по удалению пораженных болезнью костей, ее обе руки и одну ногу зафиксировали в гипс. Свободной оставалась только одна нога, пальцами ступни которой она научилась играть на фортепиано. Сейчас ее рояль находится в музее села Колодяжне, в районе Ковеля Волынской области.

Официальный мужчина Климент Квитка был моложе Леси на 9 лет. Также болел туберкулезом. Климент был бедный. Лесины родители не восприняли такого союза, однако писательница отреклась от их финансовой помощи и вышла замуж за него. Парень постепенно начал продавать все, что нажил: от мебели до книг, чтобы оплатить лечение жены.

Климент Квитка сохранил записи, на которых можно услышать голос поэтессы. Они дошли до наших дней.

В честь Леси Украинский назван астероид №2616.

Сейчас в Украине не осталось ни одного потомка Леси Украинки. В Швейцарии проживает Роберто Гааб - внучатый племянник, внук Лесиной сестры Оксаны Косач-Шимановской, а в США живет Ольга Лютон-Петрова - внучка Лесиной сестры Изидоры Косач-Борисовой.

В Луцке возле Въездной башни замка Любарта, есть дерево, которое называют Лесиным ясенем. Оно одно из старейших деревьев города. Считается, что именно под ним Леся написала свое первое стихотворение.

В последние годы жизни глаза Леси изменили свой цвет. Они с темно-серых стали насыщенно-голубыми. Это очень удивляло знакомых поэтессы. Об этом малоизвестном факте упоминает в письмах ее мать Елена Петровна, которая была с дочерью в ее последние минуты.

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