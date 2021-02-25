Село без пошти. На Одещині закривають відділення "Укрпошти". Як тепер людям отримувати листи та бандеролі - з'ясовував Андрій Анастасов.

"Зміна формату роботи" - так закриття відділень називають в "Укрпошті". Люди ж кажуть про ліквідацію. Хай там як, у селі Червоний Яр Кілійської громади на поштовому пункті вже висить замок, листоношу звільнено, а на вулиці - мітингують жителі.

Ганна Погоня, жителька села Червоний Яр:

Если вы закроете сегодня медпункт, закроете почту, закроете еще, что останется? Все, понимаете? Дайте нам хоть то, что мы заслужили!

Раніше стаціонарний пункт працював тут протягом трьох годин тричі на тиждень. Тепер на автомобілі приїжджатиме пересувне відділення і лише два рази щотижнево. Представник "Укрпошти" запевняє: у цей час співробітники прийматимуть комунальні платежі, пенсії ж доставлятимуть додому.

Володимир Скаленчук, начальник Ізмаїльського центру поштового зв'язку АТ "Укрпошта":

Всё это реально сделать за два дня обслуживания по три часа каждый день. С точки зрения граждан никакого ухудшения не произойдёт.

Втім, люди переконані: через тутешнє бездоріжжя мобільна бригада постійно запізнюватиметься та просто фізично не встигатиме з доставкою пенсій до будинків.

А от сусідні села постраждали менше. Пересувне відділення приїжджатиме до них тричі на тиждень та головне: у штаті залишається місцева листоноша. Майже щодня вона розноситиме пенсії по вулицях, а мобільні екіпажі їй допомагатимуть. В "Укрпошті" кажуть: така оптимізація підвищить якість обслуговування.

Сергій Дрозд, директор Одеської дирекції АТ "Укрпошта":

У людей насамперед дуже велика занепокоєність змінами, тому що всі звикають: от як раніше, як раніше, але "раніше" вже не буде, тому що світ трансформується і ми можемо на теперішній час впроваджувати більш передові технології!

Втім, і до такого формату в людей багато запитань! Приміром, у селі Трудове листоноша нам поскаржилася: співробітники пересувного відділення відмовляються розносити газети, а сама вона не встигає усе робити.

Наталія Гаврилюк, працівниця відділення поштового зв'язку:

Посидел там возле тех газет, покрутил, оставил и всё! А потом время пришло - он сел и поехал! Я сказала: нет, я завтра заявление на стол и пусть идёт, работает кто хочет.

В "Укрпошті" кажуть: з часом робота в пересувному форматі буде відрегульована, і такі відділення цього року запрацюють ще в п'ятнадцяти регіонах. Жителі Червоного Яру зі свого боку не згодні з нововведеннями та готові до протестів аби повернути стаціонарний поштовий пункт.