Сьогодні 150 років від дня народження Лариси Косач

Сьогодні 150 років від дня народження Лариси Косач. В світову та вітчизняну культуру вона ввійшла під псевдонімом Леся Українка. У творчому доробку письменниці збірки віршів, драми, публіцистика.

Вона не боялася експериментувати, просувала в українську культуру європейські тенденції, стала однією з провісників модернізму в літературі. Згадаймо її життя і творчий шлях.

Лариса від народження у свої 5 рочків попросила батьків називати її Лесею. Вже тоді вона вміла писати і читати. Надто захоплювалася творчістю Тараса Шевченка. Свій перший вірш Леся Українка склала у 8 років. А в 19 написала для сестер підручник "Стародавня історія східних народів".

Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну. Поглянути ще раз на рідну країну.

Літературознавці зазначають: Леся Українка знала 9 іноземних мов, серед них латину та давньогрецьку. Писала в різних жанрах - поезії, прози, публіцистики. По собі залишила поетичні поеми, прозові твори, понад 270 віршів, публіцистику, а також неперевершені переклади світової класики.

Чимало її творів, серед яких драми "Камінний хрест", "Бояриня", "Лісова пісня" - екранізовані.

Коли я навіть буду сивою і життя моє піде мрякло, а для тебе буду красивою, а для когось може й ніякою.

10 років родина Косачів прожила у Києві, в будинку на Саксаганського, нині там музей. Щоправда, сама письменниця бувала тут лише влітку, бо часто виїжджала на лікування. В дитинстві дівчинка провалилась під кригу, переохолодження і застуда призвели до туберкульозу кісток. З ним вона боролася усе життя.

Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла.

Уже в ранній ліриці за легким сумом ховалася така мудрість і воля до життя - кажуть літературознавці, що багато віршів поетки стали народними піснями.

Леся Українка похована на Байковому кладовищі. Цього року день народження відомої письменниці відзначатимуть на державному рівні. Відповідний указ президент підписав наприкінці січня. До святкування ювілею видатної українки долучилися і в ЮНЕСКО.