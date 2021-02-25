Мир смартфонов долгое время ждал плодов партнерства Samsung и AMD. По словам известного инсайдера Ice Universe, в июне смартфоны южнокорейского бренда получат мобильный графический процессор на микроархитектуре RDNA.

Впервые слухи об этом появились еще в 2019 году, когда AMD и Samsung подписали соглашение, согласно которому графические технологии первого будут доступны на мобильных устройствах второго.

Более поздние слухи утверждали, что графические чипы появятся на телефонах Galaxy S21 в 2021 году. Были опубликованы даже несколько многообещающих тестов, которые показывали, что графический процессор превосходит Adreno 650 из серии Galaxy S20 на чипе Snapdragon.

Теперь Ice Universe, который стоит за бесчисленными утечками информации о Samsung, сообщил в Твиттере, что графический процессор Samsung/AMD будет представлен в июне 2021 года.

Отмечается, что будет анонсирован только графический процессор и понадобится еще немного времени, чтобы увидеть полноценный SoC (систему-на-чипе), внутри которой он находится.

Собственная SoC Exynos от Samsung долгое время подвергалась критике за свои недостатки по сравнению с альтернативами Snapdragon. Была даже петиция с требованием отказаться от собственного чипа.

Samsung is tentatively scheduled to release Samsung × AMD GPU in June to showcase new technologies and specifications, but only to release GPU, the processor needs to wait. — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2021

Недавний Exynos 2100 оказался намного ближе к новому Snapdragon 888 от Qualcomm с точки зрения производительности процессора. Однако графический чип Snapdragon Adreno 660 превосходит Mali-G78 MP14 в Exynos примерно на 28%, хотя он работает быстрее.

Таким образом, если Exynos получит встроенную технологию AMD RDNA, то она может превратить серию Galaxy в мощные графические системы для видеоигр, которые могут даже составить конкуренцию Nintendo Switch и даже настольным игровым системам Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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