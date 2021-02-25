Членство в НАТО: Володимир Зеленський оприлюднив головні пріоритети України [ Редактировать ]
Найближчою метою України є отримання плану дій щодо членства в НАТО, - про це український президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу під час телефонної розмови, під час якої, зокрема, порушили питання безпеки в Чорноморському регіоні та впровадження реформ.
Столтенберг наголосив: Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Натомість Зеленський зазначив: наша держава зміцнює армію та слідує стандартам НАТО.
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