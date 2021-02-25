Найближчою метою України є отримання плану дій щодо членства в НАТО, - про це український президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу під час телефонної розмови, під час якої, зокрема, порушили питання безпеки в Чорноморському регіоні та впровадження реформ.

Столтенберг наголосив: Альянс підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Натомість Зеленський зазначив: наша держава зміцнює армію та слідує стандартам НАТО.