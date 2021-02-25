Крок назустріч приватним детективам. Депутати таки взялися врегулювати їхню діяльність законодавчо і чітко прописати "правила гри", адже досі детективи були фактично поза законом.

Антоніна два роки тому пережила події, які й досі згадує з болем. Її , тоді ще чоловік, з яким вони вирішили розлучитися, - викрав доньку!

Антоніна Антоша, зверталася по допомогу до приватного детектива:

Відвіз її у невідомому напрямку. Мені поступали погрози розправи, або того, що я ніколи більше не побачу свою дитину.

Антоніна першим ділом написала заяву в поліцію.

Антоніна Антоша, зверталася по допомогу до приватного детектива:

Я поспілкувалась з поліцейськими і зрозуміла, що вони мене слухати не будуть, допомагати не будуть.

Тоді жінка, яка сама є телеведучою, - надала цьому розголосу. Бо в таких справах головне - не мовчати, публічність - потрібна. Крім того, Антоніна пішла до приватного детектива.

Антоніна Антоша, зверталася по допомогу до приватного детектива:

Ми здзвонилися, наступного ж дня зустрілися. Він мені чітко прописав запланований алгоритм дій. Пройшов тиждень чи півтора і я отримала дорогоцінний шанс знову обіймати свою доньку. Тобто, мені було чітко назване місце, де на той момент перебувала моя дитина.

Знайти дитину, або розшукати людину, або зібрати про когось інформацію - ну і класичне - надати докази подружньої зради. Це те, з чим люди зазвичай звертаються до приватних детективів. Хоча список запитів - ширший.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Проверка контрагентов, проверка людей при приеме на работу, проверка информации, проверка поисков мошенником и как они это делают, помощь в возвращении социальных страниц. Проведение независимых расследований, аудит и так далее.

І хоча є все: і самі приватні детективи, і попит на їхні послуги, єдине чого нема - чітко прописаних "правил гри". Їхня діяльність досі поза юридичним полем. Бо ніяк не врегульована законодавчо.

Знайти детективне агентство не складно, достатньо зайти в інтернет і подивитися перелік пропозицій - а їх тут чимало. Але кому з них можна довіряти і як не втрапити на шахраїв?

Денис Монастирський, голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності:

Проблема у тому, що ті люди, які називають себе "приватними детективами", такими не є. Це є охороні співробітники охоронних структур, це є частково адвокати, це є частково просто пенсіонери з правоохоронних органів, які не несуть жодної відповідальності перед замовником.

Тож депутати це вирішили змінити. І у першому читанні ухвалили законопроєкт про діяльність приватних детективів. Руслан Болгов - приватний детектив з 12-річним стажем. І він один зі співавторів цього документа.

Руслан Болгов, член правління Асоціації приватних детективів України:

Самое главное - мы хотим отделить профессионалов от мошенников. Большинство людей уйдут "в тень", потому что они не будут соответствовать тем критериям, которые прописаны в законе.

Тож що прописано в законопроєкті? Людина повинна мати українське громадянство, юридичну освіту і стаж роботи за фахом. А ще - пройти відповідне навчання. Якщо всі критерії дотримані - людина отримає ліцензію приватного детектива.

Михайло Ілляшев, керівний партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери":

Послуги, які люди хочуть отримати від приватних детективів - це саме ті, що так чи інакше дублюватимуть функції правоохоронних органів, оперативно-розшукова діяльність. Тому, що є певні злочини невеликої тяжкості і всі знають, що багато злочинів дуже довго розслідуються, у правоохоронних органів немає часу розслідувати.

Законопроєкт має пройти друге читання. І головна дискусія - хто контролюватиме діяльність приватних детективів: Мін'юст чи МВС. Самі детективи хочуть підпорядковуватися Мін'юсту. А ще серед пропозицій - щоб детективні агентства могли надавати докази в суді та бути учасниками кримінального процесу.