У PinchukArtCentre відкривають експозиції відомих українських художників [ Редактировать ]
Минуле, теперішнє і майбутнє України - поглядом митців. У столичному "Пінчук-Арт-Центрі" до відкриття готують одразу кілька виставок відомих українських художників. До речі, це наймасштабніша виставка арт-центру за часи карантину.
"Згадати той день коли" - під такою назвою об'єднали роботи сучасних українських художників в Пінчук-Арт-Центрі. Це перший проєкт серії виставок про події, що вплинули на хід історії.
Бйорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre:
Вся експозиція пропонує подивитися на історію інакше, усвідомити її з інакшого боку і прослідкувати, як це відбувається в часі.
Від голодомору через перебудову у "суворі дев'яності", Помаранчеву революцію, Революцію Гідності дотепер і навіть... далі! В артцентрі "майбутнє" у цьому відділі - Музей людської цивілізації. Тут - про існування та вимирання людства.
Вам не почулося. Автори - молоді митці зі Східної України Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський здійснили археологічну експедицію у майбутньому. Знайшли об'єкт для видобутку питної води та причину - чому ж цивілізація загинула. Імовірно, через токсичні відходи, які складали у хвостосховищах.
Андрій Рачинський, художник:
Хвостохранилище - это комплекс сооружений, которые создает человек, на которых находятся радиоактивные, токсичные отходы, которые остаются после обогащения полезных ископаемых. Это реально существующие места.
Даніїл Ревковський, художник:
Мы в основном Кривой Рог взяли, Криворожская область, изучали также город Желтые воды, изучали город Каменское, изучали и много других городов - и сделали вывод, что в Кривом Роге их находится больше всего.
А от про минуле розповідає відомий у світі художник Микита Кадан. "Тут - згаслі паротяги, фабрики, які чекають на вугілля Донбасу" - про радянську ідеологію та політичне насилля.
Микита Кадан, художник:
У ній йдеться про три основні категорії: революцію, художній авангард та погром. Ця виставка створена щойно - тут і вперше, але роботи, які на ній показані - частково взяті з музеїв різних країн: з Музею фундації Людвіга у Відні, Музею сучасного мистецтва в Антверпені, Музею сучасного мистецтва у Варшаві, також вони надані бельгійською галереєю "Трансед" та Паризькою галереєю, з якою я постійно працюю.
Також на груповій виставці - роботи з колекції "Пінчук-Арт-Центр" кінця 90-х. Долучилися й молоді художники.
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