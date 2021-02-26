В Киеве ввели план "Перехват" - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 26 февраля, в Киеве, в районе метро "Сырец" произошло ЧП. Об этом сообщает портал "ДТП.Kiev.ua" в социальных сетях.
По информации источника, в районе метро находится много полиции. Скорее всего, произошло ДТП, в котором лоб в лоб столкнулись автомобили.
Также говорится о том, что в городе введен план "Перехват". Проезжающие автомобили останавливает полиция.
Ранее мы писали о том, что в масштабном ДТП столкнулись 20 автомобилей. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. Также в Египте украинцы попали в серьезное ДТП.
Как ранее сообщали, в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
На трассе Киев-Харьков-Довжанский утром, 13 февраля, произошло страшное ДТП возле с. Коробочкино в Чугуевском районе с участием двух фур и автомобиля "Газель".
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