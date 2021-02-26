Заявление "оппозиционной платформы - За жизнь"

Президент Зеленский, выступая на заседания Совета по развитию громад и территорий, рассказал о своем видении дальнейшего развития реформы децентрализации. Он подтвердил свое намерение выстраивать президентскую вертикаль префектов. Эти назначенцы должны жесткой рукой контролировать ситуацию на местах и обеспечивать унитарность государства.

Попытки реализовать такую модель "децентрализации" в истории Украины предпринимались уже неоднократно. Предшественники нынешнего президента - Виктор Янукович и Петр Порошенко тоже цеплялись за сохранение своей вертикали власти и президентского контроля над местным самоуправлением. Пытались заменить местные администрации на префектуры, чтобы все контролировать, но ни за что не отвечать. Никакого отношения к развитию громад такой подход не имеет.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о принципиальном несогласии со стратегией предложенной властью. Замена администраций префектурами, глав которых будет назначать президент, не даст реальных полномочий местному самоуправлению. Только закрепит безответственный диктат центра и неминуемо приведет к сворачиванию, а не развитию самоуправления.

Полноценную децентрализацию можно провести только за счет перехода к парламентской республике. Выборности не только руководства громад, но и глав регионального местного самоуправления, обеспечения возможности местного самоуправления влиять на выработку общегосударственного курса. Такую реформу мы поддержим.