Дипломати Росії виїжджали з КНДР дрезиною [ Редактировать ]
Штовхали дрезину так російські дипломати виїжджали з КНДР. Співробітники російського посольства у Північній Кореї поверталися до РФ на самотужки зліпленому залізничному візку.
Такий інцидент у відомстві пояснили обмеженнями щодо подорожей і закриттям кордонів у КНДР через пандемію коронавірусу.
Додому дипломати добиралися 32 години потягом, ще дві автобусом. А от кордону з Росією вони дісталися пішки, понад кілометр штовхаючи дрезину з валізами по рейках.
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Співробітники російського посольства у Північній Кореї поверталися до РФ на самотужки зліпленому залізничному візку
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