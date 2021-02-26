Інцидент у відомстві пояснили обмеженнями щодо подорожей і закриттям кордонів у КНДР

Штовхали дрезину так російські дипломати виїжджали з КНДР. Співробітники російського посольства у Північній Кореї поверталися до РФ на самотужки зліпленому залізничному візку.

Такий інцидент у відомстві пояснили обмеженнями щодо подорожей і закриттям кордонів у КНДР через пандемію коронавірусу.

Додому дипломати добиралися 32 години потягом, ще дві автобусом. А от кордону з Росією вони дісталися пішки, понад кілометр штовхаючи дрезину з валізами по рейках.