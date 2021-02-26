Копію легендарної автівки Shelby Cobra 1968 створив за два роки звичайний учитель на Київщині. Щоправда, на український лад. Проїхався в культовому авто - наш кореспондент Тарас Пилипець.

Це скелет автівки, саморобний кузов. Із нього все й почалося. Потім - два роки наполегливої роботи: пошук і встановлення запчастин, фарбування.

Щасливий конструктор спорткара Іван працює вчителем фізкультури в білогородській школі. Створити авто власними руками мріяв ще з дитинства. Перша спроба була кілька років тому: у гаражі зібрав багі. Прагнув масштабнішого проєкту, але бракувало коштів.

Іван Кожушко, власник авто:

Купити це дуже дорожче. Тут один який плюс, що з заробітньої плати були якісь фінанси - вони сюди вкладалися, як такої повної суми, що можна взяти і купити її не було. Репліка в Америці стартує від 35 тисяч, а оригінали там в мільйонах.

На свою мрію Іван витратив майже вісім тисяч доларів. Щоб заощадити, купував деталі переважно радянського автопрому. А ці дуги безпеки взагалі зробив з водопровідної труби.

Іван Кожушко, власник авто:

За базу взялась 24 "Волга". З неї у нас тут двигун, ходовка, коробка. Ну, в принципі, все. Вихлопні труби це з "Пріори", фари "Жигулі класика" - "Копійка". Зеркала - мотоцикл "Іж".

Сідаючи в цю автівку, відчуваєш себе справжнім колекціонером. Моделі понад 50 років. Та раритетність не головне. Зараз ви й самі усе почуєте.

Незвичайний кабріолет постійно фотографують перехожі. Автомобілісти, проїжджаючи повз, сигналять. Тож не дивно, що Іванові пропонували продати машину. Втім, той відмовився. А вже восени планує показати свій автошедевр на найбільшому ретро-фестивалі країни "Олд Кар Ленд".