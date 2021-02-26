Навесні минулого року захисні маски в Німеччині були страшенним дефіцитом

У Німеччині розгорівся гучний корупційний скандал. У корупції підозрюють заступника голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. Який, ніби то, нажився на посередництві при закупівлі захисних масок. Тетяна Логунова розкаже більше.

Жодних обговорень чи дискусій. Щоб зняти імунітет зі свого колеги, депутатам Бундестагу знадобилося менше хвилини.

Вольфганг Шойбле, голова Бундестагу:

Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Через годину після голосування, в бюро політика на окрузі і в парламенті уже проводили обшуки. Слідчі конфіскували документи, лептопи та інші носії інформації.

Георга Нюсляйна, відомого політика і заступника голови фракції ХДС/ХСС в Бундестазі, підозрюють у корупції. У прокуратури Мюнхена є підстави вважати, що він нажився на пандемії коронавірусу. Йдеться про посередництво під час закупівлі захисник масок.

Навесні минулого року захисні маски в Німеччині були страшенним дефіцитом. І уряд країни шукав компанії, які можуть швидко виготовити і поставити цей товар. Одну з таких фірм запропонував пан Нюсляйн.

І, схоже, не з альтруїстичних мотивів. За даними слідства, за рекомендацію і посередництво політик отримав чималий гонорар - 600 тисяч євро. Гроші не задекларував і не сплатив податки. Колеги по парламенту очікують пояснень.

Дірк Візе, заступник голови фракції СДПН у Бундестазі:

Мене обурює ця ситуація. Адже під підозрою політик, і йдеться не про незначне правопорушення. Ми вимагаємо ґрунтовного і прозорого розслідування.

Ян Корте, депутат Бундестагу від партії "Ліві":

Треба законодавчо заборонити будь-яку лобістську діяльність депутатів. Ми вже підготували законопроект.

Сам Нюсляйн на роботу сьогодні не вийшов. На численні запити журналістів відповів у письмовій формі. Його позиція була лаконічною - мовляв, усі підозри необґрунтовані.