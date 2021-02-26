Бізнес на пандемії. У німецькому парламенті гучний скандал. У корупції підозрюють заступника голови керівної фракції. Він нібито нажився на закупівлі захисних масок. Як саме - розкаже Тетяна Логунова.

Жодних обговорень чи дискусій. Щоб зняти імунітет зі свого колеги, депутатам Бундестагу знадобилося менше хвилини.

Вольфганг Шойбле, голова Бундестагу:

Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно.

Через годину після голосування, в бюро політика на окрузі і в парламенті уже проводили обшуки. Слідчі конфіскували документи, лептопи та інші носії інформації.

Георга Нюсляйна, відомого політика і заступника голови фракції ХДС/ХСС в Бундестазі, підозрюють у корупції. У прокуратури Мюнхена є підстави вважати, що він нажився на пандемії коронавірусу. Йдеться про посередництво під час закупівлі захисник масок.

Навесні минулого року захисні маски в Німеччині були страшенним дефіцитом. І уряд країни шукав компанії, які можуть швидко виготовити і поставити цей товар. Одну з таких фірм запропонував пан Нюсляйн.

І, схоже, не з альтруїстичних мотивів. За даними слідства, за рекомендацію і посередництво політик отримав чималий гонорар - 600 тисяч євро. Гроші не задекларував і не сплатив податки. Колеги по парламенту очікують пояснень.

Дірк Візе, заступник голови фракції СДПН у Бундестазі:

Мене обурює ця ситуація. Адже під підозрою політик, і йдеться не про незначне правопорушення. Ми вимагаємо ґрунтовного і прозорого розслідування.

Ян Корте, депутат Бундестагу від партії "Ліві":

Треба законодавчо заборонити будь-яку лобістську діяльність депутатів. Ми вже підготували законопроект.

Сам Нюсляйн на роботу сьогодні не вийшов. На численні запити журналістів відповів у письмовій формі. Його позиція була лаконічною - мовляв, усі підозри необґрунтовані.