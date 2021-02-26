Люди на вулицях Тбілісі вимагають відпустити опозиційного лідера Ніку Мелію

Масові протести у Грузії. Люди на вулицях Тбілісі вимагають відпустити опозиційного лідера Ніку Мелію. Спецпризначенці затримали ого у вівторок, штурмувавши офіс партії.

Політика звинувачують в організації заворушень під час протестів 2019 року. Ця справа внесла розкол у політичне життя країни. У відставку подав прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

Мелію затримали наступного дня після призначення головою уряду Іраклія Гарібашвілі, який вважає опозиціонера злочинцем.