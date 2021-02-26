Нова загроза у Сполучених Штатах. Уперше в історії там виділяють 77 мільйонів доларів на пошук "внутрішніх терористів".

Кого тепер називають цим гучним терміном? І чи не запишуть у "терористи" всіх незадоволених діями нової влади? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Нещодавній штурм Капітолію багато що змінив у Штатах. Востаннє так багато повноважень спецслужби хіба після терактів 11 вересня отримували. Тоді налякана Америка погодилась на цифровий контроль над комунікаціями. Зараз влада виділяє гроші на пошук загроз внутрішніх.

У бюджеті Міністерства внутрішньої безпеки США і без того передбачені шалені гроші - майже два мільярди доларів на протидію тероризму. Але виділяють ще 77 мільйонів. Кошти - цільові. Їх роздадуть як гранти містам і муніципалітетам, якщо вони пообіцяють боротися з "внутрішнім тероризмом".

Новий керівник внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркас пояснює, раніше пріоритет надавався протидії терористам з-за кордону, але все змінилося.

Ми маємо зосередити увагу й забезпечити фінансування на боротьбі з тероризмом внутрішнім, який частково вмотивований брехливими наративами та екстремістською риторикою, що поширюється через соцмережі.

Тож і гранти виділятимуть для "обміну розвідданими між містами та штатами" і, тут увага, "створення комп'ютерних систем для аналізу загроз по відкритих джерелах". За цими бюрократичними формулюваннями ховається проста пропозиція: гроші платитимуть за моніторинг - "Фейсбуку", "Твіттера" та інших мереж.

З одного боку, це правильно: тим, хто на своїх сторінках чи в коментарях погрожує "прийти й підпалити Конгрес" чи закликає до насильства - стукатимуть у двері ще до того, як вони зберуться кудись поїхати. Штучний інтелект вихопить їх із мільйона повідомлень. Але з іншого боку - як вирізнити, де просто критика й роздратування, а де "внутрішній тероризм"? Де межа між свободою слова і злочинним задумом?"

Хай там як, а пріоритети Америки змінюються.