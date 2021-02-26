Протести у Вірменії тривають. Противники чинного прем'єра провели ніч біля парламенту в Єревані. Звели наметове містечко й оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від Нікола Пашиняна піти з посади.

Фактична причина - невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабаху, яке підписали в листопаді. Напередодні Генштаб країни виступив із вимогою до прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку. Заявили - уряд не здатен ухвалювати адекватні рішення.

Натомість Пашинян такі дії назвав "спробою державного перевороту". У США застерегли вірменських військових від втручання у внутрішню політику країни.

Нед Прайс, речник Державного департаменту США: