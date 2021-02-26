США застерегли вірменських військових від втручання у політику [ Редактировать ]
Протести у Вірменії тривають. Противники чинного прем'єра провели ніч біля парламенту в Єревані. Звели наметове містечко й оголосили безстрокову акцію непокори. Вимагають від Нікола Пашиняна піти з посади.
Фактична причина - невигідне для Вірменії перемир'я в Нагірному Карабаху, яке підписали в листопаді. Напередодні Генштаб країни виступив із вимогою до прем'єра Нікола Пашиняна піти у відставку. Заявили - уряд не здатен ухвалювати адекватні рішення.
Натомість Пашинян такі дії назвав "спробою державного перевороту". У США застерегли вірменських військових від втручання у внутрішню політику країни.
Нед Прайс, речник Державного департаменту США:
Ми добре обізнані щодо останніх подій у Вірменії. Ми закликаємо усіх уникати будь-яких загострень конфлікту. Всі сторони мають дотримуватися демократичних принципів, а силовики не повинні втручатися у внутрішню політику країни.
по теме
В американському Держдепі закликали сторони утриматися від загострення конфлікту та врегулювати його демократично
Противники чинного прем'єра Ніколи Пашиняна провели ніч під парламентом у Єревані - вони спорудили наметове містечко й оголосили безстрокову акцію непокори
Глава правительства Армении Никол Пашинян уволил главу Генштаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки
Компанія Twitter видалила понад три сотні акаунтів - через маніпуляції суспільною думкою в інтернеті. З них третина - координувалася з Росії, решта з Ірану та Вірменії
Прихильники опозиції прийшли до будівлі парламенту, щоб не пустити всередину прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у зраді вірменських інтересів у конфлікті за Нагірний Карабах