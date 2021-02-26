Жахлива аварія на Дніпропетровщині: автівка протаранила будинок [ Редактировать ]
Одразу п'ятеро людей травмовані внаслідок жахливої ДТП на Дніпропетровщині. Автівка влетіла просто в будинок. Двоє постраждалих діти. Їхнім життям наразі нічого не загрожує. А от двоє дорослих опинилися в реанімації. Подробиці цієї аварії в матеріалі Олени Мендалюк.
Аварія сталася неподалік Дніпра в селищі Чаплинка.
Легковик рухався головною вулицею. Раптом, після невеликого повороту, автівка буквально вилетіла з дороги, пронеслася кілька метрів і опинилась у літній кухні.
Від удару машини споруда рухнула. Під завалами опинилася власниця будинку Тетяна. Від пережитого не може оговтатися досі. У жінки струс мозку і травма ноги.
Тетяна, потерпіла:
Шелест, удар и прямо на меня. Первый как удар пошел, потом просыпаюсь, как ребенка нет рядом испугалась сильно. А потом отошла немного слышу боли в голове и в ноге. Муж вытягивал деток маленьких с машины.
Чоловік Тетяни і їхня дитина саме вийшли з приміщення. Після аварії Олександр кинувся допомагати водієві й пасажирам в автівці. У машині було четверо людей, серед них двоє дітей!
Олександр, чоловік потерпілої:
Я жену достать не мог, ее придавило, дверь не мог открыть. Окна выбивал чтобы заглушить машину. Машина работала, в том числе у них бензин, бензином воняло. Газ то я перекрыл, я боялся, что взорвется. Если бы взрыв был - жертв еще больше было.
Дітей доправили в обласну дитячу лікарню. Медики запевняють - їхньому життю нічого не загрожує, але на лікарняному ліжку два тижні все одно пробудуть. А от їхні батьки проведуть у медзакладі набагато більше часу - зараз вони в реанімації в Кам'янській лікарні.
Ростислав Винар, генеральний директор КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кам'янської міськради:
Там поєднанні травми тіла тому їх для стабілізації стану поклали у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Загрози життю немає, стан важкий, але стабільний. Травми і переломи різної локалізації.
Чому автівка раптом вилетіла з дороги, з'ясовують правоохоронці, вони відкрили кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Певне пояснення причин аварії мають свідки ДТП. Люди кажуть - в автівки була лиса гума на колесах.
Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:
В рамках цього провадження будуть призначені експертизи. За попередньою інформацією - чоловік був тверезий, що саме спричинило ДТП це нам вже покажуть експертизи.
Власник будинку, в який влетіла машина, чекає, коли і водій, і дружина одужають. Адже сподівається, коли вони вийдуть з лікарні, компенсують вартість відновлення розтрощеної кухні. Інакше подаватиме до суду.
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