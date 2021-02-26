Чоловік каже: побачив "чорну пляму" на поверхні і рушив до неї

Вижив завдяки... сміттю. У Тихому океані випав за борт моряк з литовського судна. Втриматися на плаву йому допоміг "шматок морського сміття", за який той вхопився, поки чекав на допомогу.

Чоловік каже: побачив "чорну пляму" на поверхні і рушив до неї. Це рішення врятувало йому життя. У воді моряк пробув 14 годин.