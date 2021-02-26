Моряк вижив у відкритому океані завдяки сміттю [ Редактировать ]
Вижив завдяки... сміттю. У Тихому океані випав за борт моряк з литовського судна. Втриматися на плаву йому допоміг "шматок морського сміття", за який той вхопився, поки чекав на допомогу.
Чоловік каже: побачив "чорну пляму" на поверхні і рушив до неї. Це рішення врятувало йому життя. У воді моряк пробув 14 годин.
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