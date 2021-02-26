До календарного закінчення зими ще два дні, та на дворі вона вже закінчилась

До календарного закінчення зими ще два дні, та на дворі вона вже закінчилась. Через плюсову температуру шаленими темпами тане не тільки сніг, а й крига на водоймах. Але рибалок це не лякає.

Аби хоч якось попередити про небезпеку і зберегти життя риболовів рятувальники взялися за проведення роз'яснювальних рейдів. На одному з них побували і наші кореспонденти

Ледве стовпчик термометра на вулиці піднявся вище нульової позначки - водолази черкаського рятувального підрозділу виходять на ще сковане кригою плесо Дніпра. У сонячні дні, пояснює Артем, лід тане просто з неймовірною швидкістю. Особливо у місцях із сильною течією. Де виходити на кригу вкрай небезпечно.

Артем Орлов, старший водолаз Черкаського рятувального загону:

Вчора біля долини роз провалились двоє чоловіків десь в пів сьомої - тобто, вже небезпечно добре так з'їдає, вдень може до п'яти сантиметрів з'їсти.

Пан Станіслав хоч і полюбляє риболовлю, але сьогодні додому повертається рано і без улову. Каже, життя йому значно дорожче.

Станіслав, рибалка:

Я даже не розпаковувся, зайшов подивився, що лід нікчемний - нема чого туди лізти.

Та таких свідомих риболовів небагато. Навіть у будній день під Черкасами на кризі суцільні чорні плями це скупчення рибалок-любителів.

Тримаються поодаль від усіх. Чоловіки обрали більш-менш безпечне місце. Під ними півтора метра глибини, та й течії немає - лід тут ще міцний. Кажуть, далі не підуть - адже вже мають гіркий досвід.

Олександр, рибалка:

Півтора года назад, зійшов з утра, коло дамби нормально було, а потім сиджу, рибачу. А повертатись вже 50 метрів весь масив відірваний, то я вийшов на косу на тут і до моста дійшов - це вже тоді опасно.

Та деяких рибалок крихкий лід, схоже, не лякає. Від того хапаються за голову не лише рятувальники, а й екологи. У пошуках риби любителі заходять навіть у заповідні зони, де будь-який рух взагалі заборонений. Крім того, ще й систематично засмічують територію.

Сергій Поліщук, в.о. начальника екологічної інспекції центрального округу:

Я дивуюсь, на скільки у них є сила волі, сила духу, такий лід вночі іти - працювати, рибалити, отримувати задоволення. А немає сили волі прибрати після себе сміття, ось що дивує.

Аби вкотре попередити рибалок про небезпеку криги, та нагадати про чистоту довкілля - рятувальники почали проводити на Дніпрі профілактичні рейди. Ще день-два і лід на річці стане вкрай крихким.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС в Черкаській області:

Сподіваємось, що люди до нас дослухаються, але це вже вибір кожного - дослуховуватись чи ні до наших порад.

А прислухатися є до чого. Тільки від початку року по Черкаській області під лід провалились і потонули вже шестеро людей, серед них двоє дітей.