Зима скінчилася: рятувальники закликають рибалок не виходити на лід [ Редактировать ]
До календарного закінчення зими ще два дні, та на дворі вона вже закінчилась. Через плюсову температуру шаленими темпами тане не тільки сніг, а й крига на водоймах. Але рибалок це не лякає.
Аби хоч якось попередити про небезпеку і зберегти життя риболовів рятувальники взялися за проведення роз'яснювальних рейдів. На одному з них побували і наші кореспонденти
Ледве стовпчик термометра на вулиці піднявся вище нульової позначки - водолази черкаського рятувального підрозділу виходять на ще сковане кригою плесо Дніпра. У сонячні дні, пояснює Артем, лід тане просто з неймовірною швидкістю. Особливо у місцях із сильною течією. Де виходити на кригу вкрай небезпечно.
Артем Орлов, старший водолаз Черкаського рятувального загону:
Вчора біля долини роз провалились двоє чоловіків десь в пів сьомої - тобто, вже небезпечно добре так з'їдає, вдень може до п'яти сантиметрів з'їсти.
Пан Станіслав хоч і полюбляє риболовлю, але сьогодні додому повертається рано і без улову. Каже, життя йому значно дорожче.
Станіслав, рибалка:
Я даже не розпаковувся, зайшов подивився, що лід нікчемний - нема чого туди лізти.
Та таких свідомих риболовів небагато. Навіть у будній день під Черкасами на кризі суцільні чорні плями це скупчення рибалок-любителів.
Тримаються поодаль від усіх. Чоловіки обрали більш-менш безпечне місце. Під ними півтора метра глибини, та й течії немає - лід тут ще міцний. Кажуть, далі не підуть - адже вже мають гіркий досвід.
Олександр, рибалка:
Півтора года назад, зійшов з утра, коло дамби нормально було, а потім сиджу, рибачу. А повертатись вже 50 метрів весь масив відірваний, то я вийшов на косу на тут і до моста дійшов - це вже тоді опасно.
Та деяких рибалок крихкий лід, схоже, не лякає. Від того хапаються за голову не лише рятувальники, а й екологи. У пошуках риби любителі заходять навіть у заповідні зони, де будь-який рух взагалі заборонений. Крім того, ще й систематично засмічують територію.
Сергій Поліщук, в.о. начальника екологічної інспекції центрального округу:
Я дивуюсь, на скільки у них є сила волі, сила духу, такий лід вночі іти - працювати, рибалити, отримувати задоволення. А немає сили волі прибрати після себе сміття, ось що дивує.
Аби вкотре попередити рибалок про небезпеку криги, та нагадати про чистоту довкілля - рятувальники почали проводити на Дніпрі профілактичні рейди. Ще день-два і лід на річці стане вкрай крихким.
Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС в Черкаській області:
Сподіваємось, що люди до нас дослухаються, але це вже вибір кожного - дослуховуватись чи ні до наших порад.
А прислухатися є до чого. Тільки від початку року по Черкаській області під лід провалились і потонули вже шестеро людей, серед них двоє дітей.
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