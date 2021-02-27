В США самолет упал на жилые дома: есть погибшие [ Редактировать ]
В американском штате Джорджия в результате падения одномоторного самолета в округе Холл, три человека погибли. Об этом сообщил местный телеканал WSB.
Авария произошла в миле от аэропорта, самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направлялся в город Дейтона-Бич во Флориде.
Стоит отметить, что самолет упал в овраг недалеко от стоянки домов на колесах.
Первыми на место катастрофы прибыли пожарные Гейнсвилла и обнаружили тела трех погибших. Также из-за утечки топлива были эвакуированы жители дома, расположенного рядом с местом крушения.
О причинах авиакатастрофы пока неизвестно.
По данным местных СМИ, пилот попытался развернуть самолет, но не смог.
В настоящее время Американский Красный Крест помогает четверым взрослым и одному ребенку, которые остались без желья в результате крушения самолета.
Как ранее сообщалось, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.
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