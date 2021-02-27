В американском штате Джорджия в результате падения одномоторного самолета в округе Холл, три человека погибли. Об этом сообщил местный телеканал WSB.

Авария произошла в миле от аэропорта, самолет вылетел из аэропорта города Гейнсвилл и направлялся в город Дейтона-Бич во Флориде.

Стоит отметить, что самолет упал в овраг недалеко от стоянки домов на колесах.

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Первыми на место катастрофы прибыли пожарные Гейнсвилла и обнаружили тела трех погибших. Также из-за утечки топлива были эвакуированы жители дома, расположенного рядом с местом крушения.

О причинах авиакатастрофы пока неизвестно.

По данным местных СМИ, пилот попытался развернуть самолет, но не смог.

В настоящее время Американский Красный Крест помогает четверым взрослым и одному ребенку, которые остались без желья в результате крушения самолета.

Как ранее сообщалось, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

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