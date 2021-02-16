"Украина одна расследует катастрофу МАУ" - Офис генпрокурора [ Редактировать ]
Во вторник, 16 февраля, в Офисе генпрокурора (ОГП) заявили о слабом сотрудничестве в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом рассказал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.
По его словам, некоторые страны оттягивают процесс, не желая предоставлять информацию.
Украина практически одна ведет это расследование. Информационные запросы другими странами выполняются месяцами. В частности, это дело тормозит Канада. Мы инициировали визит украинской группы в Канаду, чтобы в рамках личных встреч получить материалы. Теперь ждем ответа.
Иран, по словам замгенпрокурора, отказывается предоставлять информацию, прикрываясь военной тайной. В большинстве случаев ответы на вопросы неполные. Мамедов опасается, что вскоре Тегеран и вовсе перестанет сотрудничать.
Также в Офисе генпрокурора утверждают, что украинский самолет не отклонялся от курса и более того, оператор ЗРК должен был отличить его от крылатой ракеты, как минимум, по скорости и высоте.
Кроме того, Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.
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