Во вторник, 16 февраля, в Офисе генпрокурора (ОГП) заявили о слабом сотрудничестве в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом рассказал замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, некоторые страны оттягивают процесс, не желая предоставлять информацию.

Украина практически одна ведет это расследование. Информационные запросы другими странами выполняются месяцами. В частности, это дело тормозит Канада. Мы инициировали визит украинской группы в Канаду, чтобы в рамках личных встреч получить материалы. Теперь ждем ответа.

Иран, по словам замгенпрокурора, отказывается предоставлять информацию, прикрываясь военной тайной. В большинстве случаев ответы на вопросы неполные. Мамедов опасается, что вскоре Тегеран и вовсе перестанет сотрудничать.



Также в Офисе генпрокурора утверждают, что украинский самолет не отклонялся от курса и более того, оператор ЗРК должен был отличить его от крылатой ракеты, как минимум, по скорости и высоте.

Кроме того, Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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