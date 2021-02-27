Общественный активист и известный военный журналист Роман Бочкала во время рабочего визита в столицу Азербайджана - Баку имел возможность имел возможность пообщаться с Президентом Азербайджана Ильхам Алиевым. Глава государства рассказал подробности освобождения оккупированных территорий. Глава государства рассказал подробности освобождения оккупированных территорий. Об этом Роман Бочкала сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня у меня была возможность задать вопрос Президенту Азербайджана. Меня интересовали детали блестящей спецоперации по освобождению оккупированных территорий. В течение 30 лет азербайджанцы мариновались в рамках минского процесса (да, да! также Минск!). Пока армия не сделала это должным образом. Как можно скорее. 44 дня. Практически предотвращает потери среди гражданского населения. Ильхам Алиев рассказывает, как это удалось. Просто послушай. Я удаляю слепок", - сказал Роман Бочкала.

Глава Азербайджана отметил, что противник делает все возможное для укрепления своих позиций. Но благодаря мужеству военных все же удалось одолеть захватчиков.

"Враг г. 30 лет очень активен сг. цунами линии обороны. И даже когда вы посещаете освобожденные территории, наверняка вы также видели особенно здесь,г. напряженияг. в иг. несколько линий обороны здесь эти быки быка. Плюс уВООогневая г. г. точка, плюс даже собственные траншеи были расстреляны, так что если город будет там мер, чтобы прикрыть нас артиллерийскимг. огоньг. г. г. Защита васг. ореол огромного г. Бесстрашие. Иг. 1 отряд, проехавший линию обороны, проявил настоящийг. и среди них, к сожалению, был г. Жертв. Такг. линию обороны было главнойг. Задачаг. г. г. том, где они ждут нас и что они будут делать, тог. г. пошел откуда, где ониг. даже трудно себе представить. Они до г. Чжи Зодзуг. г. Здесь они спрашивают друг друга, иногда в прессе оказывается, ну, когда-нибудь яг. "Они не являются", сказал он. - сказал Ильхам Алиев.

Президент Алиев отметил, что именно спецназ и авиация сыграли большую роль в минимизации потерь. Координаная работа и планирование военных привели к успеху операции.

"Это история мужества, героизма, самопожертвования спецназа Азербайджана и спецназа других воинских частей. Но сегодня не секрет, что в боевых действиях также принимали участие спецназ пограничной службы, внутренних войск, службы безопасности, разведслужбы, спецназа нахичеванской армии. У каждого была своя задача под единым командованием и то, что за 44 дня мы освободили территории в этой большой заслуге спецназа, а также армейского корпуса, который сыграл большую роль в освобождении территорий и удерживав позиции. Фронтовые самолеты, беспилотные летательные аппараты, они, безусловно, сыграли очень большую роль в минимизации потерь, потому что если бы их там не было, жертв было бы гораздо больше. Они выполняли не только функцию ударной разведки, но и корректирующие. Сочетание всех этих действий привело к успеху, но и, конечно, правильное планирование ", - сказал Президент Азербайджана.

Напомним, в Азербайджане началась вакцинация от коронавируса.