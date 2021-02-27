В Москве 27 февраля проходят памятные мероприятия в день годовщины убийства Бориса Немцова, который погиб 2015 году на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Важно, что мэрия Москвы разрешила в течение четырех на месте убийства Немцова возлагать цветы, но без политических лозунгов и выступлений.

фото: rtvi

Стоит отметить, что почтить память Немцова пришли:

посол США в России Джон Салливан,

послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш,

временный поверенный Польши Яцек Щлядэвски и другие дипломаты Евросоюз

Также среди участников были основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа Илья Яшин, муниципальный депутат Юлия Галямина, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, писатель Виктор Шендерович, экс-премьер Михаил Касьянов, член СПЧ Николай Сванидзе, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политик Владимир Рыжков, Юлия Навальная.

фото: rtvi

Стоит отметить, что к 16:00 в акции участвовали уже 5,5 тысяч человек.

фото: rtvi

В Киеве 15 марта 2019 года открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова.

фото: kyivnews

Напомним, Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. По этому делу в 2017 году осудили пятерых: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к заключению от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Следственный комитет России установил, что подготовка покушения на Бориса Немцова началась в сентябре 2014 года. Гонорар исполнителей должен был составить 15 млн рублей.

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