Умерла от голода в Москве: появились подробности смерти молодой писательницы из Одессы [ Редактировать ]
Источник: Facebook
20- летняя писательница из Одессы Аделина Шелдон, которую нашли мертвой в московской квартире, у себя на родине была Алиной Боталовой. Но для того, чтобы ворваться в литературный мир, она взяла звучный псевдоним Аделина Шелдон. Об этом сообщает Telegram-канал "МК: срочные новости".
Будущий автор бестселлеров изменила и паспортные данные, поэтому родители девушки, живущие в Одессе, не могут доказать, что это их дочь, поэтому тело им не отдадут.
Напомним, что писательница Аделина Шелдон, считавшаяся восходящей звездой литературного мира, умерла в Москве на съемной квартире от голода. На данный момент это основная версия следствия. Полиция следов насильственной смерти не нашла.
Известно, что девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике. Видимо, в какой-то момент ей стало плохо, а вызвать врачей было некому.
Ранее в своих интервью девушка не раз упоминала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием. Например, как и герои ее книг, не употребляет в пищу свинину.
Аделина Шелдон - уроженка Одессы. Начала писать в 12 лет, а в 15 стала студенткой Эдинбургского университета по специальности "Бизнес и экономика". Автор первой книги "Венценосные" из саги, посвященной французской монархии.
Ранее сообщалось, что умер финалист шоу "Україна має талант".
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