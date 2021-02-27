Известная украинская певица Оля Полякова решила удивить своих фанатов и показала поклонникам радикальные изменения во внешности.

Фотографии ярких и смелых образов Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мне нравится быть разной! А в каком образе вам зашло??? 1, 2, 3, 4, 5?", — спросила Полякова у своих фанатов.

Все образы Поляковой оказались неожиданными, но очень запоминающимися и яркими.

Поклонники также стали выбирать наиболее красивый и яркий образ певицы. Также фанаты сравнили звезду с актрисой Моникой Беллуччи, и с украинской артисткой Настей Каменских.

Стоит отметить, что Оля Полякова – одна из самых ярких представительниц украинской эстрады. Она часто появляется в красочных и смелых костюмах и не устает радовать свою публику новыми образами.

Напомним, Оля Полякова стала участницей скандала, высказавшись в сторону певицы Тины Кароль и назвав ее "плакальщицей". Сразу же после таких слов на артистку "полилась" река критики.

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