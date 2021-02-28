COVID-19 статистика в Україні - гіршає! Зараз ми шості в Європі за кількістю заражень

І хоч би які були суперечки щодо вакцинації, схоже, без масової імунізації коронавірус не подолати. COVID-19 статистика в Україні - гіршає! Зараз ми шості в Європі за кількістю заражень. І лідером є Прикарпаття. Лікарні там переповнені.

Не допомагають навіть мобільні госпіталі, які розгорнули просто неба. Хворих навіть везуть з Івано-Франківська за 200 кілометрів до Львова. А сама "червона" Івано-Франківщина від п'ятниці - закрита.

Що там відбувається? Чи дотримуються люди карантинних обмежень? І чи не стане одна з найменших областей найбільшим осередком нової ковідної хвилі, яка накриє всю Україну? Жанна Дутчак провела рейд і містом, і курортами.

Івано-Франківськ. Перший день суворого карантину. На зупинці не проштовхнутися. Маршрутки курсують за звичним графіком. Єдине - в більшості на лобовому склі з'явився напис - "спецтранспорт".

Це означає, що водії можуть брати лише тих пасажирів, які мають службові посвідчення, довідки з роботи чи витяг про реєстрацію ФОП. Бачимо попередження й на цьому тролейбусі, але тут, як і в решти, це фікція! Пускають - усіх.

- Ви всіх берете? За якимось може посвідками? - Нічого мені не казали. - То ви як їхали, так і їздите? - Так. - А людей берете просто чи з якою довідкою? - Мають посвідки спеціальні. - Ну скільки місць вільних. Що пустий автобус грати. - А ви куди їдете? Маєте посвідку з роботи? - Не маю. - А як вас взяли? Тож по посвідці беруть.

Про те, що Прикарпаття в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, нічого не нагадує й на автовокзалі. На платформах - натовпи пасажирів і десятки автобусів.

-Ви по графіку їдете? - Так. - Але кажуть, що не можна їздити. - Як кажуть, що не можна. Сказали, що можна. До понеділка сказали їдуть всі по графіку.

Утім, на маршрути нині виїхали все-таки не всі. Пані Надія вже годину чекає на автобус до Коломиї. Каже - вранці приїхала на ньому до Франківська. Продала молочку. А повернутися додому - нема на чому.

Надія, жителька села Голосків:

От сиджу і не знаю. Візьму таксі. 400 гривень. Прийдеться їхати.

А от міжобласні рейси курсують. Ось цей заповнений автобус щойно прибув із Тернополя.

Павло, водій автобуса:

Без коментарів пані. А що робити якщо ми їдемо із далеку. Якщо станція продає квиточки я на роботі я повинен їхати.

На автовокзалі кажуть: вплинути на перевізників - не можуть. Бо вони їм не підпорядковуються.

Ірина Заліська, заступник гендиректора Івано-Франківського обласного підприємства автобусних станцій:

Ті що виїхали мають спецперевезення. Ви бачити, що у них є таблички спецперевезення, хтось із них бере медиків, і перевозять переважно медиків.

І справді в більшості автобусів біля звичної таблички з маршрутом бачимо вказівники. Але насправді водії беруть усіх. Головне, щоб платили.

- Ви медик? - Я не медик. Я робочий. - А вам куди треба? Нє-нє, я не їду я стою. - А пасажири що роблять у вас в автобусі? - А це що мій автобус. - Але ж ви мене щойно питали чи я хочу поїхати.

Ці дві жінки теж шукають, як доїхати додому в село. Хотіли купити квитки на автобус у касі, та їм не продали. А приватники беруть за проїзд удвічі дорожче.

Часники хочуть двійну норму хочуть так, як на Буковель. Але ми не маємо київських зарплат.

Справді на узбіччі за межами автовокзалу вишукувалась ціла вервечка мікроавтобусів.

- Ви щойно сказали, що їдете в Коломию? По чому у вас можна поїхати. Кажуть, що в два рази дорожче? Є пасажири? - Дівчино, я ніяке інтерв'ю не даю.

А це вже залізничний вокзал. Усі поїзди курсують у штатному режимі. Щоправда, продаж квитків до Івано-Франківська та у зворотному напрямку Укрзалізниця з 26 лютого таки припинила, але рейси до регіону не скасувала. Тож усі, хто придбав квитки до локдауну, із Прикарпаття зможуть виїхати точно.

Марія Мельничук, касирка:

З Івано-Франківська закрита продажа на даний час. Посадка лише для тих пасажирів, хто попередньо придбав.

Попри карантин, у середмісті "червоного" Франківська - людно. Школи та ВИШі - перевели на дистанційне навчання, дитсадки - закриті. Кафе й ресторани працюють лише навинос. А от власники крамниць одягу навчилися оминати заборони.

- То ви все ж таки працюєте? - Ні це онлайн замовлення. - Ви сьогодні працюєте? - Ми не працюємо у нас є відложені речі.

У вихідні в Івано-Франківську, за традицією, завжди багато весіль. Ми пройшлися найпопулярнішими ресторанами міста та на жодне святкування так і не натрапили.

А як дотримуються карантину на карпатських курортах? До локдауну тут традиційно були натовпи туристів. Їдемо на перевірку. Кілька днів тому виїхати з Івано-Франківська було складно. Блок-пости, перевірки авто...

Нині тут порожньо. Всі карантинні пости перенесли до кордонів області. Їдемо в туристичне Яремче. Назустріч - колони автівок, які вже прямують з гір і майже всі з номерами інших областей. На в'їзді в місто - блок-пост. Поліцейські розповідають: зупиняють усі автобуси, а машини вибірково. Черг немає, бо за останні кілька днів потік автівок у бік гірськолижного курорту - зменшився.

- Дорого дня, у вас все в порядку? Почуваєте себе добре? - Так. - Температури немає? - Головний біль? Слабкість? - Розкажіть, куди їдете? - На Буковель.

Що туристів поменшало відчувається й у самому Яремчому. Оля й Інна приїхали з Волині. Кажуть, на Прикарпатті лише кілька днів. Коли їхали "на лижі", про жорсткий карантин не знали.

Інна, туристка з Волині:

Подобається, що зараз менше туристів, немає черг на підйомниках, і можна насолодитися горами, природою і немає людей багато.

Оля, туристка з Волині:

У закладах ми не можемо пообідати в середині, то ми беремо просто із собою на виніс. Не вистачає цієї атмосфери, коли ми хочемо поїсти в середині в Колибі, тому що у нас ми з Волинської області у нас таких закладів немає.

Якщо кафе й ресторани закриті, то сувенірні ринки підпільно працюють.

- Пані, доброго дня. А чому працюєте? - Я не працюю. Це ми чекаємо на прийом товару.

Не став на заваді карантин і для політичного життя. У березні на одному з округів - вибори в парламент. Тож деякі кандидати навіть у перший день локдауну примудрилися організувати зустрічі з виборцями. Жорсткий карантин на Прикарпатті - попередньо діятиме два тижні.