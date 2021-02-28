Президент Вірменії заявив про спробу військового перевороту [ Редактировать ]
У Вірменії - криза і мітинги! Проти керівництва країни виступили військові. Генштаб зажадав відставки прем'єра Нікола Пашиняна та його уряду. Формальним приводом для невдоволення - стало звільнення першого заступника начальника Генштабу. Сам Пашинян заявив про "спробу військового перевороту".
Та все ж причина політичної кризи у Вірменії - глибша, ніж кадрові непорозуміння. Протистояння уряду та армії відбувається на тлі масових протестів невдоволених поразкою у Нагірному Карабаху. Протестувальники встановили намети на площі перед парламентом та вимагають відставки Пашиняна. Він - теж зібрав мітинг на свою підтримку.
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