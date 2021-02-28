Як "бацька народу" перетворився на його вітчима?

Не спокійно в Білорусі. Через масові жорстокі репресії проти людей, які виходять на протести, та незаконні арешти рада ЄС вирішила ще на рік продовжити санкції щодо Олександра Лукашенка, найближчих соратників та бізнесменів, які його підтримують.

У Євросоюзі не визнають Лукашенка президентом Білорусі. Низка депутатів Європарламенту відкрито називає його диктатором. Сам Лукашенко у притаманному йому стилі називає протести "спланованою виставою Заходу" та ініціює закони, аби ще жорстокіше карати протестувальників.

Як "бацька народу" перетворився на його вітчима? І чому масові протести, які тривали в Білорусі довгих 204 дні, в останні тижні майже вщухли - дивіться далі.

Флешмоби, дворові посиденьки та поодинокі акції. Потужна хвиля протестів у Білорусі йде в підпілля. Але не вщухає, запевняють в опозиції.

Самое главное - остается внутренний протест.

Режим теж змінює тактику. Суворі судові вироки та купа кримінальних справ - відповідь на дії білоруських партизанів.

Витащили какую-то замшелую статью, стряхнули и использовали в политических своих интересах.

Політичні оглядачі та опозиція впевнені - весна знову масово виведе людей на вулиці. Та чи допоможе це?

Олександр, Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):

Главное мое условие моего исхода из власти, в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну.

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Бурхливі й численні антилукашенківські акції в Білорусі останніми тижнями майже зійшли нанівець. Вийти на вулицю з біло-червоним національним прапором нині наважуються хіба відчайдухи. Міліція ревно полює на будь-які прояви нелояльності.

Мы гуляем там и тут. А тебя в Гааге ждут.

Потрапити до міліцейського відділку в Білорусі нині можна й за менш зухвалі вчинки.

Юрій Губаревич, опозиційний політик, керівник руху "За свободу":

Пенсионерок, женщин преклонного возраста, которые ехали в городской электричке и читали книги на беларусском языке. Органы власти, если их можно так назвать, посчитали это несанкционированным мероприятием, и 26 пенсионерок было задержано.

Маховик репресій - безпрецедентний. Понад 33 тисячі затриманих. Сотні політв'язнів. І суди не скупляться на реальні тюремні терміни блогерам, активістам, журналістам. По два роки за ґратами отримали репортерки за стрім із серпневих акцій. На вирок нині чекають медик і кореспондент, які повідомили про смерть протестувальника. Їх звинувачують у розголошенні лікарської таємниці.

Людмила Чекіна, керівниця "ТУТ БАЙ МЕДІА":

Субъектом может быть только медицинский работник. Журналиста привлекли в качестве соучастника - это совершеннейшая дичь.

Винними визнають навіть загиблих. Застрелений спецпризначенцями протестувальник нібито намагався напасти на силовиків. Його друг, який став свідком, отримав 10 років колонії за співучасть. Така очевидна несправедливість посилює народне невдоволення. І спротив набуває нових форм.

Франак Вячорка, радник Світлани Тихановської:

Білоруські айтішники розробили додаток "Крама" і люди приходять у крамницю і можуть подивитись через штрих-код, який товар належить фірмам чи організаціям, близьким до Лукашенка. Майже 400 тисяч жеровок, ну ці квитанції об оплаті комунальних послуг, не були оплачені.

І це вже підкосило, здавалося б, непохитну білоруську економіку. Рубль - знецінюється. І влада змушена запровадити державне регулювання цін на харчі та ліки. Саме на ненасильницький, а економічний чинник розраховує опозиція. Тому закликає захід посилити санкції проти режиму. А білорусів мобілізуватися.

Павло Латушко, керівник Народного антикризового управління:

Мы должны совершать решительные шаги в наступление и обьявить новые этапы защиты интересов белорусов. Чтобы не доводить страну до крайнего обострения.

Тим часом Олександр Лукашенко шукає підтримки в Росії. Цього тижня він зустрівся з Володимиром Путіним. У невимушеній атмосфері гірськолижного курорту в Сочі. Про що саме домовилися віч-на-віч? Оглядачі припускають: в обмін на необхідні для утримання силового апарату гроші - Лукашенко погодився пустити росіян на економічно привабливі державні підприємства.

Олександр Лукашенко, Президент Білорусі (1994-2020):

Мы очень близкие люди, у нас очень близкие народы, страны и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы.

Натомість білоруська опозиція впевнена: режим Лукашенка приречений і рано чи пізно впаде. Надто далеко зайшов колишній батька нації й налаштував людей проти себе репресіями.

Юрій Губаревич, опозиційний політик, керівник руху "За свободу":

Беларусская революция - это в первую очередь не про геополитику, и даже не даже не про экономическое самоощущение. Потому что на улицу выходили достаточно богатые люди. Но они прекрасно понимали, что в системе бесправия и беззакония, которые создал Александр Лукашенко, для них будущего нет.

Водночас Лукашенко готує й плацдарм для комфортного відходу з дратівливої для народу першої ролі в тінь. До кінця року обіцяє розробити оновлення до Конституції з перерозподілом владних повноважень і винести це на референдум. Та чи встигне втілити цей задум?