Цих учительок знає вся Україна. Віта Черешньовська із Заходу та Ольга Халепа зі Сходу. 2 роки тому Віта виклала в соцмережі три фото з відпочинку. І її звільнили з дитсадка за аморальну поведінку! Ольга під час карантину вирішила зацікавити дітей біологією. Почала писати реп та знімати відеоролики про природу. Її засміяли колеги і педагогу довелося піти зі школи.

Чому радянські стереотипи досі псують життя працівникам? Що таке насправді - аморальна поведінка? І як поновитись на роботі, якщо вас безпідставно звільнили? Розкаже Ірина Баглай.

Приховані війни на роботі. Керівники проти підлеглих.

Ольга Халепа:

Постійне цькування, постійне блокування моїх ідей проєктів.

Зброя у цій війні - звинувачення в аморальній поведінці!

Віта Черешньовська:

Вона мені не дала навіть приступити до роботи. Вона просто взяла мою трудову книжку і написала звільнення.

Та свавілля шефа.

Тетяна Пашкина, аналітик HR:

Тебе зі мною не погодили, ти зі мною працювати не будеш.

Які ж головні претензії працедавців до підлеглих?

Найбільш розповсюджена скарга - "глаза не горят".

Пресинг з боку керівництва або колективу перетворився на нове, запозичене з-за кордону поняття - мобінг, або ж босінг. Тож що робити, якщо шеф вас виживає?

Тиск це доволі важко довести.

Бути педагогом - справа нелегка. Однак, виявляється, не лише через "роботу з дітьми". Гірких бонусів може додати керівництво.

***

Ось за ці фотографії ви звільнені.

Історія Віти Черешньовської з Рівненщини прославила село Бугаївку ще кілька років тому. Коли завідувачка дитсадка, де працювала Віта, реанімувала добре відому за радянських часів статтю - звільнення за аморальну поведінку.

Віта Черешньовська, вихователька, звільнена за аморальну поведінку:

3 роки пропрацювала декретна відпустка. В день виходу мого з декретної відпустки 10 жовтня в 17 році.

І справді, у чинному трудовому кодексі, датованому 71 роком минулого століття, така стаття є. І під неї підпадають саме педагоги. Але ані тоді, ані тим паче зараз не розписано, що є аморальним, неприйнятним і гідним засудження.

Для завідувачки дитсадка було достатньо фото з відпочинку, розміщеного в соцмережах. На світлині Віта в купальнику, поруч зі своїм чоловіком. Що в цьому здалося аморальній керівниці Ларисі Музиці - загадка! Але результат такий, Віту звільнили за статтею! Тож вона пішла до суду. Там аморальності у світлинах не побачили.

Віта Черешньовська, вихователька, звільнена за аморальну поведінку:

Але я не знала що буде продовження цієї історії, мене звільнили другий раз з такою усмішкою, а що ви думали вам так просто буде.

У трудовій Віти, день у день два записи, відновлена на роботі і звільнена. І знову ж за тією самою статтею - аморальна поведінка. Попри рішення Верховного суду!

Світлана Кожушко, експерт із трудового права, кандидатка юридичних наук:

Це нонсенс, тому що є рішення суду до виконання, якщо директор зацікавлена позбутися працівника і навіть за цим моментом особа купальнику і звільнити, але це є порушенням трудового законодавства і порушення прав самого працівника.

І вихід тут один - Віта може відповісти зустрічним позовом до керівництва.

Маргарита Оксенюк, юристка:

Стаття 3 Конституції України чітко гарантує що життя людини честь і гідність недоторканність безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, стягнення моральної шкоди має стимулювати, щоб не здійснювати таких незаконних дій.

Поки тривали суди, сама завідувачка Лариса Музика втратила роботу. Та нещодавно вона відсудила свою посаду в сусідній - Львівській області. Тепер дитсадок змінив власника, бо Бугаївку приєднали до Радивилова, тож і заклад передали у відання міській раді. Її очільник від того, що коїться, за голову береться.

Микола Карапетян, міський голова Радивилова:

У мене були на прийомі працівники дитячого садочку "Дивосвіт" - виказувалися негативно про директора от, якого ми поновлювали. Ми не могли його не виконати. Це рішення ім'ям Закону України і ми мусили поновити дану громадянку Музику на роботу.

Що сама Лариса Музика відповість на скарги? І що аморального вона побачила у фото Віти? Самій завідувачці не до пояснень.

Я б з радістю поспілкувалася, але, на жаль, немає часу дуже багато роботи.

***

Новаторський підхід і креативність у викладанні.

Привіт, зараз буде репчик від Ольги Володимирівни.

І ще звання "Вчитель року-2020". Та замість заохочень від керівництва, вчителька біології Ольга Халепа отримала цькування, пресинг і звільнення за власним бажанням.

Ольга Халепа, вчителька біології:

Називали там звєздой, що я заважаю всім іншим працювати, прямим текстом із Халепою не спілкуйтесь, не дружіть не співпрацюйте, вона сказала нехай не випендрюється і буде як всі.

"Як всі" - не вийшло, і карантин приніс учительці популярність серед учнів усієї країни. А все тому, що Ольга Халепа почала репом викладати біологію в ютубі.

Та коли живеш роботою, важко отримувати задоволення в постійному стресі. Ольга навіть зверталася до прокуратури за статтею захист честі і гідності, проте:

Ольга Халепа, вчителька біології:

Вони з мене посміялися і на цьому справа закінчилася, система освітянська система настільки не досконала, вона настільки не захищає вчителя, я просто щиро розчарована в цій системі.

Довести мобінг - нелегко. Адже його навіть не прописали в законі, на відміну від булінгу. Хоча така стаття - потрібна, бо таких конфліктів - багато.

Маргарита Оксенюк, юристка:

Суди в переважній більшості відмовляють, бо немає доказів. На жаль судова практика по таким спорам поки що не на користь працівників.

Проте обидві наші героїні не опустили рук. Віта й далі буде відстоювати свою честь у суді.

Віта Черешньовська, вихователька, звільнена за аморальну поведінку:

Щоб мої діти в майбутньому не страждали, що у мами було звільнення через аморальну поведінку, а знали що мама довела справу до кінця.

В Ольги ж нові проєкти, до видання готується книжка. А ще ці ситуації і для Ольги, і для Віти стали великим життєвим досвідом. Вони отримали велику підтримку.

Ольга Халепа, вчителька біології:

Підприємці нашого села, учні, батьки вони повстали проти неї і поставили умову, або наші учні йдуть зі школи або вона йде.

Віта Черешньовська, вихователька, звільнена за "аморалку":

Це люди, які мене підтримували виставляли свої фотографії в мою підтримку.

Однак навіть переможницями повертатися на попередню роботу жінки не хочуть. І це зрозуміле рішення.

Тетяна Пашкина, аналітик HR:

Ті люди які виграли суд і повернулися мені здається 60 чи 70 відсотків йдуть з компанії вже за власним бажанням протягом пів року тому що атмосфера змінилася.

Таких гучних історій, як у Віти з Бугаївки та Ольги з Яковлівки, мало. Більшість із них залишаються в робочих стінах. Бо закон - "дірявий", і не всім стає волі боротися із свавіллям шефа. Однак наші героїні доводять - це таки варто робити!

Ольга Халепа, вчителька біології: