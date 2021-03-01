Натепер Україна шоста в Європі за кількістю заражень. І найбільше хворих на Прикарпатті. Лікарні там переповнені. Не допомагають навіть мобільні госпіталі, які розгорнули просто неба.

Хворих везуть за 200 кілометрів з Івано-Франківська до Львова. А сама "червона" Івано-Франківщина закрита. Усі подробиці в матеріалі Жанни Дутчак.

Івано-Франківськ. На зупинці не проштовхнутися. Маршрутки курсують за звичним графіком. Єдине в більшості на лобовому склі з'явився напис "спецтранспорт". Це означає, що водії можуть брати лише тих пасажирів, які мають службові посвідчення, довідки з роботи чи витяг про реєстрацію ФОП. Бачимо попередження й на цьому тролейбусі, але тут, як і в решти, це фікція! Пускають усіх.

Ви всіх берете? За якимось може посвідками? - Нічого мені не казали. - То ви як їхали так і їздите? - Так.

Про те, що Прикарпаття в червоній зоні і всі перевезення, окрім спецрейсів, заборонені, нічого не нагадує й на автовокзалі. На платформах натовпи пасажирів і десятки автобусів.

Ви по графіку їдете? - Так. - Але кажуть, що не можна їздити. - Як кажуть, що не можна. Сказали, що можна. До понеділка сказали їдуть всі по графіку.

Утім, на маршрути нині виїхали все-таки не всі. Пані Надія вже годину чекає на автобус до Коломиї. Каже, вранці приїхала на ньому до Франківська. Продала молочку. А повернутися додому - нема на чому.

Надія, жителька села Голосків:

От сижу і не знаю. Візьму таксі. 400 гривень. Прийдеться їхати.

А от міжобласні рейси курсують. Ось цей заповнений автобус щойно прибув із Тернополя.

На автовокзалі кажуть: вплинути на перевізників не можуть. Бо вони їм не підпорядковуються.

Ірина Заліська, заступник гендиректора Івано-Франківського обласного підприємства автобусних станцій:

Ті, що виїхали, мають спецперевезення. Ви бачити, що у них є таблички спецперевезення, хтось із них бере медиків, і перевозять переважно медиків.

Але насправді водії беруть всіх. Головне, щоб платили.

Попри карантин, у середмісті "червоного" Франківська людно. Школи та виші перевели на дистанційне навчання, дитсадки закриті. Кафе й ресторани працюють лише навинос.

У вихідні в Івано-Франківську, за традицією, завжди багато весіль. Ми пройшлися найпопулярнішими ресторанами міста та на жодне святкування, так і не натрапили.

А як дотримуються карантину на карпатських курортах? До локдауну тут традиційно були натовпи туристів.

Нині тут порожньо. Всі карантинні пости перенесли до кордонів області. Поліцейські розповідають: зупиняють усі автобуси, а машини вибірково. Черг немає, бо за останні кілька днів потік автівок у бік гірськолижного курорту зменшився.

Жорсткий карантин на Прикарпатті попередньо діятиме два тижні.