Українська кондитерка зі світовим визнанням. Киянка самотужки вивчилася випікати і оздоблювати 3D-торти, які підкорили не лише соцмережі, а й сторінки іноземних видань. Солодкі вироби хоч і казкові на вигляд, проте цілком їстівні. Але скуштувати їх не так і просто. Через шалену популярність замовлень у кондитерки на кілька років уперед. Анастасія Старовойт продовжить.

Про неї публікують статті у популярних іноземних виданнях відеоматеріали з нею ж на сайтах міжнародних новинних агентств одразу потрапляють у топ переглядів. А її робочий графік розписаний на кілька років уперед. Крістіна - молода кондитерка, виробами якої захоплюються десятки тисяч читачів у соцмережах.

Крістіна Дольник, кондитерка:

У меня на странице и в "Инстаграмме", и в "Фейсбуке" написано, что занято все до 2023 года. Но опять таки, если бы я не закрыла бронь, наверное у меня было бы занято не на один год вперед и даже не на два.

Дівчина самоучка, кондитерської майстерності - спеціально не навчалася. Успішно працювала бухгалтером з цінних паперів. Кардинально змінити роботу - допоміг випадок.

Крістіна Дольник, кондитерка:

Это просто случайность, что сестра выходила замуж и как-то так она попросила сделать торт. Это вот был мой первый заказ, за который я взялась.

Перше замовлення було настільки вдалим, що вже за рік роботи у Крістіни з'явилися постійні клієнти. Згодом через шалений попит виконати усі замовлення дівчина просто не встигала, обирала найцікавіші за дизайном.

Крістіна Дольник, кондитерка:

Это не потоковые торты, которые там можно поставить на поток и делать клепать большим количеством людей, это больше, знаете, о любви к творчеству. Вдохновляешься в основном картинками скульпторов, какими-то пейзажами больше, чем какими-то чужими тортами.

Свої роботи майстриня не повторює, образ кожного виробу вигадує сама. Тонкощів кондитерської справи навчає онлайн - учнів не лише в Україні, а й у Європі та США. На роботу витрачає майже увесь свій час.

Крістіна Дольник, кондитерка:

В основном, торт это три дня, если много декора из шоколада, ка тот, что мы сейчас собираем. Там вроде бы есть нечего, потому что оно все такое маленькое сколько там того шоколада но оно делается так долго: целый день ты него лепишь, потом красишь, каждую детальку прокрашиваешь.

У планах Крістіни й надалі навчати людей і відкрити власну кондитерську студію. А поки що на своїй кухні ледь не щодня створює солодкі шедеври для найвизначніших подій у житті замовників.