Історія вимірювання часу. Унікальна виставка годинників триває у Вінницькому краєзнавчому музеї. Серед експонатів - навіть вогняні та водяні прилади. Марічка Мельник усе бачила.

Сонячні, водяні, механічні, кварцові, вогняні та надточні атомні годинники. Понад пів сотні експонатів, якими люди користувалися в різні епохи, зібрали під одним дахом. Координаторка Ольга Грабовська розповідає: найдавнішим мірилом часу було сонце, тому деякі прилади відтворили власноруч.

Ольга Грабовська, кураторка виставки:

Ми створили дві моделі сонячних годинників власноруч один годинник горизонтальний інший вертикальний і також у нас тут є рухомий ліхтарик за допомогою якого можна вивчати яким чином джерело світла впливає на покази тінню часу і таким чином пояснювати принцип роботи сонячного годинника.

У давнину, коли зрозуміли, що сонячні годинники працюють лише вдень та в ясну погоду, - вирішили вигадати вогняний прилад.

Ольга Грабовська, кураторка виставки:

Ми поставили тут найпростіший свічний годинник це власне свічка яка горить досить рівномірно і на ній помічені поділки часу згорання певної частини свічки це такий, так би мовити, і пристрій для вимірювання часу і джерело світла.

Користувались раніше і водяними годинниками - клепсидами. Час вимірювали за швидкістю витікання води. Щоправда, вони не надто точні. Також на виставці можна побачити набір інструментів, якими і досі послуговуються годинникарі. До багатьох можна доторкнутись та навіть власноруч зібрати годинник з конструктора.

Ольга, відвідувачка виставки:

Була дуже вражена виставкою Я вважаю що це можливість поринути в історію це можливість побачити і заглибитися в ті сторінок, про які, наприклад взагалі нічого не знав, або поглибити свої знання для тих хто, наприклад цікавиться годинниками, але тут є можливість свої знання збагатити.

Тут можна навіть почути звуковий елемент годинника Tesla, яким була оснащена Вінницька Вежа у вісімдесяті роки. Його для виставки надали з місцевого музею.

Побачити також можна пісочні та шахові годинники, реле часу від світлофора та метроном. Виставка триватиме до тринадцятого червня.