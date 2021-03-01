Сборная Украины по дзюдо на Открытом Кубке Европы, проходящем в Чехии с 27 по 28 февраля 2021 года, завоевали четыре медали. Об этом пишет пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

Подобные соревнования стали первыми, прошедшими с марта 2020 года. В общей сложности, в них принимали участие 272 спортсмена из 23 стран мира. Защищать цвета Украины в Чехию отправились 24 мужчины и 5 женщин. Первый день соревнований принес сборной бронзовую медаль, которая досталась Анастасии Антипиной, она сражалась с соперницами в категории до 63 килограмм.

Отмечается, что крайний день соревнований принес сразу трем представителям Украины долгожданные награды. Таким образом, два спортсмена - Даниил Гуцол (в категории до 100 килограмм) и Александр Гордиенко (более 100 килограмм) забрали серебряные награды. Также "бронза" досталась представительнице женской половины сборной Руслане Булавиной, сражающейся в весовой категории более 78 килограмм.

Ранее мы писали, что Международная федерация дзюдо назвала украинку Дарью Белодед лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов. В борьбе за звание спортсменка обошла японок Абэ Уту и Соне Акиру, француженку Кларисс Агбеньену и канадку Кристу Дегучи.

Кроме того, дзюдоистка Елизавета Каланина (весовая категория свыше 78 кг) принесла Украине бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Праге.

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